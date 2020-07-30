Директор стадиона в Гродно призвал профсоюзы не поддерживать Лукашенко

Директор ЦСК «Неман» в Гродно Виктор Шумель в открытом письме призвал профсоюзы не поддерживать Лукашенко.

В письме на имя главы ФПБ Беларуси Михаила Орды Шубель написал, что никогда своего мнения не скрывал, но шел на компромиссы и не всегда отстаивал его, но сейчас он не может молчать, передает hrodna.life.

«Вы, будучи председателем федерации профсоюзов Беларуси, приняли 15 июля 2020 года заявление в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко на предстоящих выборах. Вы открыто и недвусмысленно заявили от имени возглавляемой Вами организации, членом которой являюсь и я:.. Данные действия с Вашей стороны вызвали недовольство в коллективе и многие, включая меня, подали заявления о выходе из состава профсоюза. Основной причиной недовольства является несогласие с высказанной Вами позицией относительно поддержки [Лукашенко]. Далеко не „общее“ мнение Вы высказали, чем с большой вероятностью можете повлиять на мнение других», - написал он в письме.

Заявления на выход из профсоюза подали, кроме Шумеля, около 50 сотрудников ЦСК «Неман».