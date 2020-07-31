МВД Беларуси: На митинг Тихановской в Минске пришли 18250 человек

МВД Беларуси сообщило, что на прошедший вчера в Минке в районе площади Бангалор митинг через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов прошли 18250 человек.

«Для объективного подтверждения информации МВД обобщило данные о количестве участников массового мероприятия, которое состоялось 30 июля в столичном парке Дружбы народов. Через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов прошли 18250 человек», - говорится в сообщении МВД РБ.

По данным правозащитников, во вчерашнем пикете Тихановской приняли участие около 63 тысяч человек: "С 17.30 до 20.30 по подсчетам наших наблюдателей на митинг пришли не менее 63 тыс. человек".

Именно по причине того, что участие в митинге приняли всего 18 тыс. минчан, а не 63 тысячи, власти экстренно снимают тротуарную плитку на месте проведения митинга Тихановской сегодня в Лиде, а также разбирают сцену на площадке, где в воскресенье должен пройти митинг в Барановичах.