СК Беларуси увязывает Тихановского с задержанными российскими боевиками

Следственный комитет РБ увязал уголовное дело против блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича с арестом под Минском бойцов ЧВК Вагнера.

«…в отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь», -сообщил Следственный комитет РБ.

«Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», -отмечается в сообщении. – «В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу».

Таким образом, Следственный комитет РБ прозрачно намекает, что чуть ли не Статкевич и Тихановский наняли бойцов ЧВК Вагнера для проведения массовых беспорядков в синеокой. При этом, СК не поясняет, как двум белорусским оппозиционерам удалось нанять большую группу дорогостоящих боевиков, находясь под стражей.

Если же предположить, что Тихановский и Статкевич могли нанять боевиков еще до того, как власти упрятали их за решетку, то оба уже давно бы нашли возможность отменить контракт на массовые беспорядки и провокации.