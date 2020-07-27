ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о созыве чрезвычайного комитета ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Женеве, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале организации.

«Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы», — сказал Тедрос Гебрейесус.

Собрание комитета запланировано на текущую неделю. Глава ВОЗ отметил, что 30 июля «исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

На прошлом заседании в апреле комитет принял решение о сохранении режима глобальной чрезвычайной ситуации, о которой организация объявила в конце января из-за коронавирусной инфекции нового типа, передает РБК.

Ранее ВОЗ зарегистрировала очередной рекордный суточный прирост заражений в мире. За сутки, по данным организации, инфекцию подтвердили более чем у 284 тыс. человек. Предыдущий рекорд зафиксировали 18 июля.