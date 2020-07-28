В мире число заражений коронавирусом превысило 16,65 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 16650148 (+228683 за сутки) по данным Worldometer на 8:02 28 июля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 656621 (+4345) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 5691992 (+40685) человек, из них 66564 (+326) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 10234971 (+183327) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 4433410 (+61571) случаями заражения, Бразилия – 2443480 (+23579), Индия – 1482503 (+46484), Россия – 818120 (+5635) и ЮАР – 452529 (+7096). Беларусь – на 33 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 61571, Индия – 46484, Бразилия – 23579, Колумбия – 8125, ЮАР – 7096. Беларусь (119) – на 77 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 150444 случая смерти, Бразилия – 87679, Великобритания – 45759, Мексика– 43680 и Италия – 35112. Беларусь – на 55 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 636 случаев смерти, Бразилия– 627, США – 596, Мексика – 306, ЮАР – 298. Беларусь – на 55 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 67251 случаев заражения коронавирусом и 538 смертей.