Последнее обновление: 30.07.2020 21:43

МИД РФ: Властям Беларуси необходимо прекратить нагнетание негативных эмоций

МИД России заявил, что у белорусских властей на руках есть все документы, позволяющие установить истину в отношении маршрута задержанных «боевиков ЧВК», и призвал прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», - говорится в заявлении МИД России.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», - также сказано в сообщении.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», - заявили в МИД РФ.

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