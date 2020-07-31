Россия отреагировала на задержание «бойцов Вагнера»

Власти России ужесточили выезд из страны на границе с Беларусью, говорят очевидцы, которым для въезда в Беларусь приходится стоять в очереди. Въезд в Россию с территории Беларуси уже давно осложнен из-за коронавируса.

«Российская сторона только что фактически закрыла границу на трассе М1. Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Белорусов не выпускают на Родину. Требуют оформления. Оформляют в кабинете номер 4. Вносят данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон. Потом пропускают. Люди стоят в очереди, скандалят, ситуация накаляется. На все вопросы ответ: звоните на Лубянку. Дополнительные фото: в комментариях, делать фото запрещают», - такого рода комментарии появились в facebook и распространяются по сети.

Процедура оформления распространяется на всех – на грузовые и легковые авто, и даже на тех, кто пытается пересечь границу пешком.

Российские пограничники возмущенным советуют звонить на Лубянку. Там, безусловно, ответят на звонок и вежливо спросят, куда его перенаправить – в КГБ Беларуси или администрацию Лукашенко.