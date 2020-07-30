Кремль знает о задержанных в Минске боевиках, ждет «исчерпывающую» информацию

В Кремле знают о задержании в Беларуси 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждет от Минска «исчерпывающую информацию».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам пресс-секретаря, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

Информация о том, что «какие-то организации из России посылают дескать кого-то, чтобы дестабилизировать», — это «инсинуации», считает Песков. Он напомнил о встрече представителей МИДа Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым. «Рассчитываем что по результатам общения получим исчерпывающую информацию», — отметил пресс-секретарь.

На просьбу журналистов прокомментировать данные о том, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России». «Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются», — добавил пресс-секретарь.

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе. «А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК нет», — сказал в ответ на это пресс-секретарь.

При этом он пообещал, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина, по словам которого, среди задержанных есть «два или три бойца», которые служили вместе с ним в Донбассе.