Последнее обновление: 31.07.2020 15:06

Кремль начал сомневаться в союзнических отношениях с Беларусью

Безосновательное задержание российских граждан в Беларуси не соответствует союзническому характеру отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33-х граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что союзнические отношения РФ и Беларуси дали трещину в связи с этим задержанием, передает Интерфакс.

"Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками, и граждане будут отпущены", - добавил Песков.

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