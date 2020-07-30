Последнее обновление: 30.07.2020 18:39

Бойцы ЧВК координировали свои действия с белорусским силовиками

Бойцы ЧВК, следующие транзитом через Беларусь, координировали свои действия с силовыми структурами в Беларуси, утверждает телеграм-канал @wargonzo со ссылкой на источники в белорусском силовом ведомстве.

«Задержанные в Минске россияне состояли в организации, которая перебрасывала своих сотрудников в третью страну - двумя партиями. Первая группа больше недели назад смогла беспрепятственно вылететь из Минского аэропорта в пункт назначения. Вторая - ждала следующего борта», - сообщает тг-канал.

«Эти сведения подтверждают информацию о том, что "ЧВКашники" координировали свой маршрут и пребывание на территории РБ с местными силовиками».

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