Посол РФ: Задержанные россияне направлялись в третью страну

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси «бойцы ЧВК Вагнера» направлялись транзитом в третью страну и остановились в санатории под Минском из-за того, что опоздали на свой самолет.

Посол категорически отверг какие-либо обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Комментарий: «Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики — не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси.

Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси.

30 июля в ходе встречи с Министром иностранных дел В.В.Макеем я подчеркнул, что Посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами. Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства Республики.

Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля.

Полагаем, что журналисты воздержатся от представления возникших обстоятельств в той форме, которая может нанести ущерб союзническим отношениям наших стран, также исключат использование непроверенных фактов, как и не допустят в дальнейшем обвинительного тона в освещении сложившейся ситуации.

Необходимо понимать, что масштаб, историческая значимость двухсторонних отношений, совместная нацеленность на расширение сотрудничества по многим и многим направлениям, важность Союзного договора — это непреходящие ценности для наших братских народов, и ставить это под сомнение недопустимо, тем более, ссылаясь на возникший эпизод, который требует при этом совместного тщательного анализа и проверки».

Мезенцев также отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, “неготовность” поднять “добрую чарку” за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».