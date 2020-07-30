Беларусь запросила у России разъяснения о боевиках, договорилась об усилении границы с Украиной

Сегодня в Министерство иностранных дел поочередно были приглашены Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский, сообщила пресс-служба МИД РБ.

МИД довел до российской стороны информацию о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера".

«У Посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», - говорится в сообщении.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси», - также сказано в сообщении.

Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах.