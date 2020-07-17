Лукашенко: Очень странные вещи происходят в электоральный период

Лукашенко заявил, что союзные отношения должны строиться исключительно на равноправной основе, отметив, что Беларусь нельзя захватить, как в средние века. Однако, отметил он, происходят странные вещи.

"…строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", - заявил Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна.

Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом", - сказал Лукашенко.