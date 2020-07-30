Кремль: В России находятся много непьющих белорусских мужчин, и Путин звонить не будет

Нехарактерная для отдыхающих одежда и поведение задержанных в Белоруссии российских «боевиков» не должна быть основанием для подозрений в их адрес, так как в Россию приезжает множество белорусов, которые ведут себя точно так же.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков. По словам пресс-секретаря, это не значит, что они «занимаются чем-то противоправным».

Песков также сказал, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с Лукашенко в связи с задержанием 33 россиян.

"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что эти каналы будут достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков.