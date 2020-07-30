СК Беларуси: Статкевич и Тихановский готовили массовые беспорядки

Блогер Сергей Тихановский и оппозиционный политик Николай Статкевич проходят по одному уголовному по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 УК РБ, сообщил сегодня Следственный комитет РБ.

Кроме того, в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщалось, Тихановскому продлен срок содержания под стражей до 29 сентября текущего года.