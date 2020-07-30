Последнее обновление: 30.07.2020 12:33

Вероника Цепкало: Меня вызывают в МВД, сестру увезли люди в штатском

Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало по заявлению гражданина Турции Седата Игдеджи.

Повестку супруге экс-претендента в президенты вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину. Также утром задержали ее сестру — сотрудницу Белгазпромбанка, передает tut.by.

«Также хочу заявить, что сегодня утром мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли — я не знаю. Может быть, это МВД — для дачи показаний, может быть, КГБ, я не знаю», - заявила Вероника Цепкало после встречи с кандидатами в президенты РБ в ЦИК.

Вероника Цепкало заявила, что она это расценивает как политическое давление на кампанию объединенного штаба.

«Сейчас я еду давать показания в МВД. У меня в повестке написано, что я должна явиться для дачи показаний. Где находится сестра, причину ее задержания не знаю. Мне позвонили сотрудники ее банка и сказали, что она задержана», - уточнила она.

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