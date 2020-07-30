Последнее обновление: 30.07.2020 12:33

А1 увеличила мощность сети в районе площади Бангалор

Мобильные операторы Беларуси отреагировали на жалобы людей на плохо работающий интернет в районе Парка Дружбы народов.

Компания А1 провела модернизацию оборудования, теперь пропускная способность сети 3g в районе "Бангалора" увеличена в 5 раз. А1 рекомендует пользователям переключаться с режима 4g на режим 3g во время массовых мероприятий.

Компания life заявила, что анализирует ситуацию и постарается увеличить пропускную способность, сообщает Радио Свабода.

Компания МТС заявила, что учтет повышенную нагрузку в дальнейшем при оптимизации сети.

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