Глава Совбеза РБ допускает отключение интернета на выборах

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков допустил отключение/ограничение интернета на выборах президента в случае наличия угроз, исходящих от сети.

Об этом Равков сказал на прошедшей сегодня в ЦИК встрече с кандидатами в президенты РБ, сообщил кандидат в президенты РБ Андрей Дмитриев.

«Я спросил про возможное ограничение интернета. Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают отключить интернет», - сказал Дмитриев.

Дмитриев не уточнил, детализировал ли глава Совбеза угрозы, исходящие от интернета.