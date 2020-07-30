Последнее обновление: 30.07.2020 09:48

Возле СИЗО в Минске задержан активист Петр Маркелов

Вечером около 23:30 под зданием СИЗО №1 в Минске сотрудники ОМОНа задержали активиста "Молодежного блока" Петра Маркелова. Он с товарищами пришел поддержать девушку политзаключенного Дмитрия Фурманова Ольгу Карякину, которая у здания СИЗО проводит голодовку с 26 июля.

Причина задержания Маркелова - якобы активист похож на какого-то человека, в отношении которого имеются основания для задержания. Петра Маркелова увезли в неизвестном направлении. Вероятно, в РУВД Центрального района Минска, сообщил правозащитный центр «Весна».

С 26 июля родственники политзаключенного – мама Ольга Фурманова и его девушка Ольга Карякина – объявили бессрочную голодовку возле здания СИЗО№1 с требованием освободить Дмитрия Фурманова. В течение трех суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на голодающих. 29 июля утром сообщили, что Дмитрия перевезли в следственный изолятор в Жодино. Ольга Карякина продолжила голодовку на улице Володарского. Поддержать ее приходит много людей, включая ночью.

Но 29 вечером к зданию СИЗО №1 на микроавтобусе приехали сотрудники ОМОНа, которые какое-то время дежурили там до задержания Маркелова.

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