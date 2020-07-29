Тихановский останется под стражей до 29 сентября

Белорусские власти продлили блогеру Сергею Тихановскому срок содержания под стражей до 29 сентября, сообщила его супруга и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой!», - сообщила Тихановская в fb.

Накануне она сообщила, что делает все возможное для освобождение своего мужа из-под стражи.

«Лидия Ермошина подала заявление в следственный комитет о том, что в выступлениях Сергея Тихановского она якобы услышала угрозы в свой адрес, и публично заявила, что Тихановский - небезопасный человек для общества «по тем действиям, которые он предпринимал»», - пишет Тихановская.

«Я не принимаю эти заявления за правду и очень многие понимают, что ничего противозаконного Сергей не делал. Но чтобы обоснованно ответить на эти публичные обвинения, я отправила некоторые из стримов Сергея независимым специалистам для получения непредвзятой оценки его высказываний. В ближайшее время я поделюсь с вами результатами», - сообщила она.