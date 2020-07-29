Последнее обновление: 29.07.2020 21:34

Лукашенко на совещании Совбеза появился с перебинтованной рукой

Лукашенко приехал на сегодняшнее заседание Совбеза Беларуси с правой перебинтованной рукой. На видео с заседания можно разглядеть торчащий из-под бинта катетер для капельницы.

Буквально вчера Лукашенко сообщил, что «на ногах» переболел коронавирусом. А еще не так давно по сети расползлись слухи о том, что белорусский правитель перенес гипертонических криз.

Не исключено, что у Лукашенко может быть сахарный диабет. Во время недавней поездки губернатор Минской области Александр Турчин вручил ему подарок местных жителей - корзину мороженого.

"Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет", - сказал Лукашенко и распорядился отдать мороженое детям, собравшимся вместе с родителями у нового бассейна.

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