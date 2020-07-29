В Беларуси усилят контроль над местами проведения массовых мероприятий

Белорусские власти усилят безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков после совещания у Лукашенко.

"…по усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", - заявил Равков (цитата БелТА).

"Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться", - добавил он, не раскрывая деталей так называемого усиления.

"Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека - лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных опрашивают. Плюс один человек задержан в Гомельской области", - проинформировал Равков.

"Очень неприятный факт… Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - констатировал глава Совбеза РБ.

Он подтвердил, что несколько задержанных включены в украинскую базу «Миротворец».

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - сказал Равков.

Он сообщил, что Госпогранкомитет усилит оперативное прикрытие государственных границ.

"И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, эти силы будут существенно усилены".