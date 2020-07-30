Глава Совбеза РБ пришел на экстренную встречу ЦИК с кандидатами в президенты

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков пришел в ЦИК для участия в экстренной встрече с кандидатами в президенты Беларуси.

Участие Равкова подтверждает одну из версий, что экстренная встреча в ЦИК связана со вчерашним задержанием в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера, которые, как сегодня кратко проинформировал глава Совбеза, «дают показания».

Как сообщалось, вчера всех альтернативных кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили на встречу в ЦИК.

Все четверо - Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светалана Тихановская и Сергей Черечень – пришли на встречу в ЦИК.