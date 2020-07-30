Последнее обновление: 30.07.2020 09:48

Равков: Митинги запрещать не будут, но усилят меры безопасности

Глава Совбеза Беларуси Андрей Равков после экстренной встречи в ЦИК с кандидатами в президенты РБ заявил, что власти не намерены ограничивать проведение массовых агитационных мероприятий в рамках выборов.

«Довел кандидатам информацию», - пояснил он свое участие во встрече

«Что значит запрещать митинг?.. Нет… Без ограничений», - ответил Равков на вопросы прессы.

Он подтвердил, что время проведения массовых мероприятий будут усилены меры безопасности: будет ограждения, досмотры и рамки для входа на территорию проведения массового мероприятия.

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