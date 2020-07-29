В Беларуси задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщило белорусское ТВ. В сюжете говорится, что Шкляров работал на выборах президента США, когда победил Барак Обама, а также "строил" избирательную кампанию Ксении Собчак в России.

"В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров – тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак. По версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни". По одной из версий, "Страна для жизни" работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение", - было заявлено в эфире ОНТ.

Шкляров успел написать (или за него написали) в своем телеграм-канале «Орестовали».