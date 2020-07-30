Задержанные в Минске боевики оказались сотрудниками охранной компании

Задержанные вчера в Беларуси 33 боевика якобы ЧВК Вагнера, скорее всего, оказались намеными сотрудниками частной военизированной охранной компании «Мар».

Как сообщают телеграмм-каналы, в ходе допросов, задержанные сообщили, что ехали в Турцию, где должно было состояться подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара в Ливии, который находится под контролем сил Правительства национального согласия.

Уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату. В Бенгази или куда-либо еще на территорию Хафтара из Турции рейсов нет. В Беларуси просто был перевалочный пункт.

Эту версию косвенно подтверждают работники санатория, где были задержаны «боевики», которым пришлось играть роль понятых при задержании и обысках. В своих комментариях работники говорили, что видели у задержанных билеты в Турцию