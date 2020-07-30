Последнее обновление: 30.07.2020 09:48

Задержанные в Минске боевики оказались сотрудниками охранной компании

Задержанные вчера в Беларуси 33 боевика якобы ЧВК Вагнера, скорее всего, оказались намеными сотрудниками частной военизированной охранной компании «Мар».

Как сообщают телеграмм-каналы, в ходе допросов, задержанные сообщили, что ехали в Турцию, где должно было состояться подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара в Ливии, который находится под контролем сил Правительства национального согласия.

Уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату. В Бенгази или куда-либо еще на территорию Хафтара из Турции рейсов нет. В Беларуси просто был перевалочный пункт.

Эту версию косвенно подтверждают работники санатория, где были задержаны «боевики», которым пришлось играть роль понятых при задержании и обысках. В своих комментариях работники говорили, что видели у задержанных билеты в Турцию

Далее по теме
Ранее по теме


-->
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование