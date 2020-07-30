Тихановская не отменяет массовые встречи с избирателями из-за боевиков

Кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская сообщила, что информация, которую довел до кандидатов глава Совбеза РБ Андрей Равков, никак не повлияла на ее дальнейшую агитационную кампанию.

«Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме», - заявила Тихановская после встречи в ЦИК, отметив, что будут усилены меры безопасности.

«Будут установлены металлоискатели, установлено оцепление, чтобы усилить безопасность», -уточнила она, добавив, что теперь государство взяло на себя заботу об обеспечении безопасности.

Тихановская призвала избирателей прийти на сегодняшний митинг в Минске (18 часов возле пл. Бангалор).