Последнее обновление: 30.07.2020 10:24

Тихановская не отменяет массовые встречи с избирателями из-за боевиков

Кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская сообщила, что информация, которую довел до кандидатов глава Совбеза РБ Андрей Равков, никак не повлияла на ее дальнейшую агитационную кампанию.

«Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме», - заявила Тихановская после встречи в ЦИК, отметив, что будут усилены меры безопасности.

«Будут установлены металлоискатели, установлено оцепление, чтобы усилить безопасность», -уточнила она, добавив, что теперь государство взяло на себя заботу об обеспечении безопасности.

Тихановская призвала избирателей прийти на сегодняшний митинг в Минске (18 часов возле пл. Бангалор).

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