Тихановская отменила встречу с избирателями в Осиповичах

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отменила запланированный на сегодня, 29 июля, встречу-митинг с избирателями в Осиповичах.

«К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены отменить сегодняшний митинг в Осиповичах. Мы приносим свои извинения», - сообщил штаб Виктора Бабарико.

Характер технической причины в штабе не сообщили.

Вместе с тем, штаб подтверждает запланированный на завтра, 30 июля, «большой митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой в Минске».

Мероприятие начнется в парке Дружбы народов в 18:00 при поддержке B:N:, Litesound, PyLai, Loudscage и т.д.

На фоне тысяч избирателей, вышедших на встречу с Тихановской в других страны, включая 10 тыс. на встрече в Гомеле, организаторы надеются, что избиратели массово придут на митинг и докажут, что живут в столице Беларуси.