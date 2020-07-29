Правозащитники: 13 человек проходят по уголовным делам после акции 14 июля в Минске

Фигурантами уголовных дел, которые завели после акций протеста 14 июля в Минске, являются как минимум 13 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитникам стало известно, что как минимум 13 задержанных за события 14 июля в Минске являются фигурантами дел, возбужденных по статьям 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 342 (организация и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), передает tut.by.

Как сообщалось ранее, во время несанкционированных акций протеста, проходивших 14 июля и вызванных отказом в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в Минске было задержано более 300 человек. По информации МВД, в результате стычек с протестующими тогда пострадало шестеро сотрудников ОМОН, а четверо из них были госпитализированы.