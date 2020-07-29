Последнее обновление: 29.07.2020 14:49

Крыса в ведре-2020: Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БелТА.

МВД и Госпогранкомитету ничего не известно о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК под Минском. Данную информацию органы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. КГБ для комментариев недоступен, сообщает Sputnik.by

Окажется, что компания - российская, боевики входили в команду Тихановской и ее снимут с выборов, и задержат...

В окружении Лукашенко прорабатывают сценарии введения в Беларуси чрезвычайного положения - телеграм-каналы.

Последует...

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