Крыса в ведре-2020: Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БелТА.

МВД и Госпогранкомитету ничего не известно о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК под Минском. Данную информацию органы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. КГБ для комментариев недоступен, сообщает Sputnik.by

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