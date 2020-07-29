Власти Беларуси нашли способ исключить неудобных людей из избиркомов в ФРГ

Белорусские власти сократили число членов избирательных комиссий на созданных в ФРГ избирательных участках, оставив в составе комиссий только верных власти людей.

Евгения Леонова, 33-летняя сотрудница одного из онлайн-банков, уже 8 лет проживающая в Германии, наблюдая за тем, что во время президентской кампании происходит в Беларуси, захотела как-то помочь альтернативным кандидатам.

За пару дней она собрала три подписи живущих в ФРГ и стоящих на консульском учете граждан Беларуси, необходимые для выдвижения в члены избирательной комиссии, и даже поучаствовала в ее первом заседании.

Впечатление от него осталось позитивное - на все вопросы Евгении дали исчерпывающие ответы. После этого она ушла в двухнедельный отпуск. Во время отдыха по электронной почте ей даже прислали план работы комиссии на оставшийся до выборов срок. Но потом Евгению Леонову исключили из состава комиссии.

Как ей объяснили в посольстве, решение об уменьшении числа членов комиссии с 8 до 6 человек принял сам посол РБ в Германии Денис Сидоренко - после получения распоряжения из белорусского МИДа провести выборы с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности.

16 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина, выступая с обращением по поводу хода кампании, заявила, что сокращение числа членов избирательных комиссий при посольстве в Берлине и консульстве в Мюнхене действительно произошло с учетом соблюдения правил эпидемиологической безопасности - но по требованию немецких властей.

Представитель МИД ФРГ 20 июля сообщил, что правительство Германии не давало каких-либо предписаний насчет числа членов избиркомов.

С пяти до трех уменьшилось число членов участковой избирательной комиссии при белорусском консульстве в Мюнхене. Оставшаяся тройка - все сотрудники консульства, оба исключенные из состава комиссии - нет. Один из них - 30-летний поздний переселенец Артур Роо. История, которую он рассказал, очень похожа на то, что произошло в Берлине с Евгенией Леоновой: сбор подписей за выдвижение, участие в двух заседаниях комиссии ("никаких проблем, все прошло конструктивно") и исключение под предлогом соблюдения эпидемиологических требований немецких властей.

Именно ими мотивирует свои действия МИД Беларуси. 20 июля на его сайте появилось соответствующее разъяснение. Как сказано в нем, после анализа предписаний властей Берлина и федеральной земли Бавария (социальная дистанция не менее 1,5 м и 10 квадратных метров на человека в закрытых помещениях с циркуляцией посетителей) было установлено, что количественный состав изначально образованных избиркомов в посольстве и консульстве указанным требованиям не соответствует. Поэтому число членов комиссий и сократили с восьми до шести в Берлине и с пяти до трех в Мюнхене.

На вопрос Евгении Леоновой, почему среди исключенных оказалась именно она, МИД ответил так: "Персональный состав сокращенных участковых избирательных комиссий был определен с учетом предыдущего опыта по организации выборов, а также внешних эпидемиологических рисков для загранучреждения". Кроме того, было указано, что вторым исключенным в Берлине стал сотрудник посольства.

В Германии вопросы здравоохранения (соответственно, и эпидемиологических требований и предписаний применительно к борьбе с коронавирусом) относятся к компетенции федеральных земель. Поэтому DW обратилась в управление здравоохранения берлинского округа Трептов-Кёпеник, где находится посольство Беларуси в Германии, с запросом: правда ли, что управление (или другой орган) дал указание посольству РБ уменьшить число членов избирательной комиссии из-за пандемии коронавируса? И был ли какой-либо контакт с посольством по этому или подобному вопросу?

Полученный ответ оказался кратким и исчерпывающим: "Управление здравоохранения округа Трептов-Кёпеник не имело сознательного контакта с посольством Беларуси в Берлине или же с его сотрудниками".