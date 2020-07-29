Вероника Цепкало: Надеюсь, Путин не выдаст Лукашенко мужа и детей

Вероника Цепкало выразила надежду на то, что российский президент Владимир Путин не выдаст Александру Лукашенко ее мужа Валерия и детей, которые в настоящее время находятся на территории России.

«Да, для меня была опасность после давления на моих детей. Сначала мы получили несколько сигналов, что моего супруга планируют арестовать. А потом в школу, где мои дети учатся, закончив 1 класс, пришли правоохранительные органы и стали собирать информацию против моих детей. Выясняли, какая я мать, много ли я провожу времени со своими детьми. Мне позвонили учителя и трясущимся голосом сообщили, что их заставляют подписать какие-то бумаги, написать заявления», — сказала Вероника Цепкало в прямом эфире «Эхо Москвы», передает БелаПАН.

Она объяснила, почему бывший глава ПВТ с детьми уехал в РФ: «Между Беларусью и Россией нет границ. Если он поехал бы через другую границу, его бы не выпустили по паспортной системе».

По словам Цепкало, ее семья надеется, что «президент России не пойдет на то, чтобы выдать моего мужа Беларуси».