Власти Беларуси проведут exit-polls на 300 участках

Белорусские власти разрешили проведение exit-polls на 300 избирательных участках на выборах президента Беларуси 9 августа.

В проведении опросов проголосовавших граждан будут задействованы около 1 тыс. специалистов. Прогнозируемая выборка составит более 12 тыс. человек.

Опрос будет проводиться в течение всего дня в 10-15 м от избирательного участка. Результаты будут опубликованы не ранее, чем через 20 минут после закрытия участков.

Инициатором социологического исследования выступает представительство МГТРК "Мир" в Беларуси.

Национальный exit-poll будет проводить Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". Команда международных экспертов пока еще не сформирована.