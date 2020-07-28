Тихановская: Когда эта власть уйдет, здесь не будет майдана — будет праздник

Кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская выступила с вторым телеобращением к избирателям:

«Здравствуйте, дорогие беларусы! К вам обращается кандидат в президенты Светлана Тихановская. По телевизору вы видите меня только второй раз, нынешняя власть слишком боится, что я вам понравлюсь.

Мне 37 лет, я педагог и филолог по образованию. Работала секретарем и переводчиком, свободно владею беларусским, русским и английским языками. Я не политик, мой муж Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Республики Беларусь, и за это он сейчас в тюрьме, а я хочу стать президентом, чтобы восстановить справедливость в этой стране.

Сидя в карцере, мой муж похудел в полтора раза, в целях безопасности мне пришлось вывезти своих детей за границу. Моей соратнице Веронике Цепкало тоже пришлось срочно отправлять детей из страны, потому что возникла угроза и ее детям. Валерий Цепкало уехал из Беларуси, потому что появилась информация о готовящемся аресте. Виктору Бабарико предъявили еще одно надуманное сфабрикованное обвинение. Вот новости последних дней.

Но есть и хорошие новости. Вместе с моими соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало я объездила 10 городов Беларуси с пикетами. Это было что-то невероятное! В каждый город приходили ТЫСЯЧИ, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ людей с горящими глазами. Пенсионеры, студенты, рабочие, предприниматели - люди разных возрастов и профессий. Все они хотят менять нынешнюю власть, все они хотят перемен. Спасибо им за это, спасибо вам за это. На этой неделе мы продолжим ездить по городам и общаться с вами.

Год назад мой муж Сергей Тихановский создал проект “Страна для жизни”. Проект, который напугал власть. Он рассказывал о бардаке и хаосе, коррупции и бесхозяйственности, встречался с людьми разных профессий, ездил по Беларуси и слушал простых людей из деревень и маленьких городов. В их рассказах было много боли, много разочарования, много непонимания, почему они так плохо живут. Это были откровенные истории о том, в каких условиях живет большая часть беларусов, пока их власть ездит на роскошных автомобилях, летает на баснословно дорогих самолетах, живет в золотых дворцах. Теперь Сергей в тюрьме за свое мнение, а я -- на его месте. Езжу по стране и общаюсь с беларусами, которые хотят новой жизни.

Я приняла решение продолжить дело моего мужа и зарегистрироваться кандидатом в президенты вместо него. Власти не зарегистрировали Сергея Тихановского и других сильных кандидатов - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, но зарегистрировали меня. Теперь это моя миссия -- воплотить надежды беларусов в реальность. Помогите мне в этом. Помогите нам всем!

26 лет действующий президент у власти не потому что, этого хочет народ, а потому что он не хочет уходить. Вас пугают, рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом. Вами манипулируют, придумывают несуществующие опасности, обманывают.

Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет Майдан.

На самом деле, ВСЕ НЕ ТАК. По образованию я учитель, мои соратницы из штабов Бабарико и Цепкало -- музыкант и менеджер. Их сторонники, мои сторонники и сторонники моего мужа Сергея Тихановского -- обычные беларусы разных профессий. Среди них врачи, пенсионеры, рабочие, студенты, бизнесмены, преподаватели, продавцы, библиотекари, инженеры. Против всех этих мирных людей -- главнокомандующий, у которого есть сила и оружие. Так кто здесь хочет устроить Майдан? Он или мы?

Мы зовем на выборы, а власть зовет на Майдан. Мы говорим, что мы хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет Майдан. Мы говорим, что большинство беларусов хочет жить в свободной богатой стране, а власть угрожает нам Майданом.

Представьте, что вы хотите, чтобы из вашего дома УШЕЛ ЧУЖОЙ человек. Он грубит вам, ходит в обуви, кладет ноги на стол, он дает подзатыльник вашим детям, топчет ваш огород, орет, пугает вас. Вы просите его уйти, а он говорит вам, что если вы будете выгонять его - он применит силу. “Вы что, хотите здесь Майдан?” - спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать. Когда эта власть уйдет, здесь не будет Майдана. Будет ПРАЗДНИК.

Вас пугают, что без нынешней власти, Беларусь отдадут России и НАТО, начнется война.

На самом деле ВСЕ - НЕ ТАК.

Независимость Беларуси -- наша самая главная ценность. Суверенитет -- наша самая главная ценность. Мы не торгуем и не шантажируем им год за годом, как это делает действующая власть. Представьте, что чужой человек говорит вам, что лишит вашего ребенка свободы, отдаст его другим людям, сдаст в детский дом, если вы не будете слушаться. "Вы что, хотите, потерять независимость?” - спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей НЕ ДАДИМ это сделать с нами. Когда эта власть уйдет, мы не потеряем независимость. Мы обретем свободу.

Вас пугают, что без нынешней власти, вам перестанут платить пенсии.

На самом деле ЭТО НЕ ТАК.

Власть шантажирует вас пенсией, больше похожей на милостыню. Пенсии платит не власть, пенсии платят ваши дети и внуки из своих налогов, а потом добавляют своим старикам из зарплаты, потому что на эти пенсии нельзя жить.

Если внуки уедут, то пенсию платить будет некому. А они уедут, если мы перешагнем двадцатишестилетний рубеж и останемся с этой властью. Люди которые работали всю жизнь должны покупать себе рыбу и мясо, а не самый дешевый хлеб. Они должны играть с внуками, а не до ночи торговать ягодами на трассе, чтобы купить самые простые лекарства.

Мы ЗНАЕМ, как сделать эти пенсии больше в несколько раз.:

Нам не нужны 17 резиденций, как у нынешней власти, нам не нужны частные самолеты за сотни миллионов долларов, нам не нужны дорогостояющие меропрития для президента и его семьи за счет народа. Мы не будем тратить налоги ваших детей и внуков на свои развлечения, как делает это действующая власть. Мы потратим их на пенсии, потому что это наша священная обязанность.

Представьте, что начальник забрал часть вашей зарплаты и потратил ее на ужин в ресторане, пока вы ехали домой в троллейбусе после тяжелого рабочего дня и говорит вам, что вы должны быть за это благодарны. “Вы что, хотите чтобы вам понизили пенсию?” - спрашивает действующая власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать. Когда эта власть уйдет, пенсии не станут меньше. За них, наконец, можно будет покупать подарки внукам.

Вас пугают, что экономика развалится, заводы и фабрики продадут и закроют, а рабочих уволят.

На самом деле все это уже случилось. Экономика уже разваливается, заводы и фабрики в убытках, а рабочих сокращают. Те рабочие, которых еще не сократили, получают мизерную зарплату, и выслушивают хамские нотации от чиновников. Беларуские предприятия, которые были гигантами и гордостью нашей промышленности, превратились в объекты недвижимости и сдаются в аренду. Люди работают за копейки и им угрожают лишить даже этих копеек, если они не проголосуют за действующую власть. Мы знаем, что наше производство может быть эффективным, если пустить к управлению профессионалов. Сейчас им не дают работать, сажают в тюрьмы, многие из них уехали за границу. Среди беларусов много хороших управленцев, достойных специалистов, которые знают, как сохранить наши заводы, поднять зарплату, сделать предприятия прибыльными, а профессию рабочего - ценной и уважаемой. Когда эта власть уйдет, предприятия не закроются. Они, наконец, перестанут тянуть экономику страны и нас всех на дно.

Вас пугают, что кроме действующей власти никто не умеет управлять государством.

На самом деле, это НЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ НЕ УМЕЕТ управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране. Вас пугают оппозицией, но в Беларуси нет оппозиции. Есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению. Власть косит сено, собирает арбузы, перебирает картошку и занимается своим обогащением пока половина бюджета содержится за счет частных компаний. Представьте себе, что у вашего ребенка в школе необразованный директор. Он не знает предметов, пишет с ошибками, приходит на работу пьяным, бьет школьников линейкой по пальцам, при этом получает баснословные деньги, не слушает жалобы родителей и вызывает милицию каждый раз, когда вы заводите разговор о новом директоре. Когда эта власть уйдет, Беларусь не станет бедной. Она, наконец, перестанет быть такой.

Выборы, которые состоятся 9 августа, не будут свободными и честными. Ни одного из сильных лидеров не зарегистрировали в качестве кандидатов в президенты: Сергей Тихановский и Виктор Бабарико сидят за решеткой, Валерий Цепкало был вынужден уехать из страны, чтобы избежать ареста.

Поэтому главный пункт моей программы - это новые, честные и справедливые выборы с участием всех альтернативных кандидатов и прозрачным подсчетом голосов. Голосуя за меня, вы голосуете за новые: честные и справедливые выборы.

Я приняла поддержку команд Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, с нами сотрудничают лучшие эксперты, общественные организации, партии. Мы создали сильную команду для того, чтобы привести Беларусь к свободной и счастливой жизни. Я уверена, что этого хочет большинство наших граждан, и поэтому рассчитываю на вашу поддержку и ваше участие.

А для того, чтобы эти выборы состоялись, нам необходимо ОБЪЕДИНИТЬСЯ.

Я призываю вас не голосовать досрочно. Если вы проголосуете досрочно, ваш голос отдадут действующей власти. Руководители, которые принуждают голосовать досрочно, должны знать, что это незаконно и карается штрафом в 15 базовых величин. Я прошу вас прийти на выборы именно 9 августа, (лучше во второй половине дня) проголосовать за меня, Светлану Тихановскую и ЗАЩИЩАТЬ свой голос.

Я, Светлана Тихановская, кандидат в Президенты Республики Беларусь, хочу попросить вас, дорогие беларусы.

Первое, я призываю вас не оставаться дома 9 числа – иначе вы проголосуете за текущую власть. Если мы останемся дома и не придем на участок – это будет победа действующей власти. Власть должна понять, что нас абсолютное большинство и что мы никогда не будем молчать. Чем больше явка, тем тяжелее украсть наш голос. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Члены комиссии несут уголовную ответственность за подделывание голосов. Я прошу их не забывать об этом.

После того, как мы получим очевидные для всей страны результаты выборов 9 августа 2020 года, выбор народа должны будут уважать все, иначе нам придется защищать свои голоса..

После вступления в должность президента, я приму меры для сохранения стабильности в стране и для проведения честных выборов. Все необходимые действия будут совершены в течение полугода. В этот переходный период в стране будет порядок, покой и интенсивная работа над новыми выборами.

Второе, посмотрите на эту белую ленту. Запомните ее. Сделайте такую ленту из любого подручного материала. Сделайте несколько лент, раздайте окружающим. Носите ее уже сейчас и обязательно в день выборов. Белая лента на запястье - это символ людей, несогласных с властью. Это способ увидеть своих, понять сколько нас, объединиться.

Третье. Не оставайтесь в стороне. Приходите на наши санкционированные митинги, разговаривайте с родственниками, раздавайте ленты, приводите на участок друзей, спорьте с властью, высказывайте ваше мнение.

Четвертое. Мы создали платформу голос в интернете. Она фиксирует наши голоса в день выборов. Найдите ее, зарегистрируйтесь и выполняйте рекомендации. Так мы сможем посчитать реальные цифры голосования.

Я расскажу вам, в какой стране мы МОЖЕМ жить:

В этой стране, я иду по улице своего родного маленького города и он прекрасен. Он ухоженный и симпатичный, жители этого города сами выбирают себе управленцев, сами решают, что нужно построить в их городке, высказывают мнение, которое обязательно учитывается. Люди, которые ездят на работу в соседний город покрупнее, не стремятся в него переезжать. В этом нет никакой необходимости. Жить на своей малой родине приятно и уютно. Зачем ехать в шумный город? Здесь тихо, свежо, улыбчивые соседи, которых знаешь с детства, чистые больницы, своевременная медицинская помощь, хорошие магазины, работа с достойной зарплатой. На территории города есть фабрика и завод. На них работает большая часть горожан. Фабрика и завод - гордость нашего города и промышленности Беларуси. Инженеры и рабочие имеют хороший достаток, они приходят с работы в приподнятом настроении, им приятно общаться с начальством, они не боятся приезда чиновников из столицы, их не отчитывают как нашкодивших подростков.

Молодежь, которая поступила учиться в Минск и другие города, не боится распределения. Но их не распределят за 200 км от дома, потому что принудительного распределения в этой стране нет. Выпускникам факультета журналистики не приходится заниматься пропагандой и писать лживые статьи в сельской государственной газете, а новоиспеченные врачи и учителя сами выбирают, где им проходить практику. Безработные в этой стране не облагаются налогом, а получают хорошее месячное пособие на которое можно жить месяц, а не день и искать новую работу.

В нашем городе много пенсионеров, но и молодежи не мало. Она не стремится всеми силами уехать из страны, потому что в этой стране у нее все есть - перспективы, процветание, уважение. Молодежь навещает своих бабушек и дедушек, они пьют чай с пирожками и болтают о разном. Молодежи не нужно умолять своих стариков не голосовать за действующую власть. Этой власти тут больше нет и молодежь может счастливо жить, спокойно учиться и работать. В школах и университетах учителя работают за высокую зарплату. Они не красят стены в кабинете, не ходят по квартирам учеников, принуждая их выйти на праздник БРСМ. Кстати, БРСМ больше нет. Есть много других молодежных организаций. Разных. Каждый будет выбирать, где ему интересно. Где много классных ребят и единомышленников, которых не заставляют копать картошку.

Телевизор в этой стране - не синоним лжи и пропаганды. Смотреть его интересно, а работать на нем - не стыдно. Бюджетные деньги в этой стране тратятся на ее жителей, а не на власть. Президент ездит на обычной машине, летает обычным самолетом, его санузел не обшит золотом. Поэтому пенсии в этой стране высокие, а бабушки и дедушки балуют внуков игрушками, а не включают свет попозже, чтобы сэкономить электричество. Их дети занимаются бизнесом. Заниматься бизнесом в этой стране - безопасно. Государство создает для бизнесменов все условия, понимая, что бизнесмены - это рабочие места, это налоги, это благосостояние страны. За экономические преступления не сидят в тюрьмах. Этой стране вообще не нужно много тюрем, потому что людей не сажают в них по надуманным поводам - за вольномыслие, за мнение, за нахождение на улице, за желание быть президентом. Амнистия в этой стране происходит часто, а не когда власти нужно задобрить народ.

Милицию и армию в этой стране уважают. Еще бы! Это наши защитники. Мы счастливы, что наши налоги уходят на зарплаты людям, которые нас берегут. Даже во сне здесь не может присниться, что власть принудит силовые структуры выйти против своего народа. С дубинками и щитами идти на своих беларусов. Вчетвером набрасываться на одного за флаг в руках. Выдергивать мирного человека из очереди и тащить его в автозак, оставляя синяки на запястья. А даже если бы власть отдала преступный приказ, армия и милиция в этой стране никогда… никогда не исполнила бы его.

Мы приезжаем в деревни, где нет разрухи и запустения, а сельское хозяйство - это наша гордость и процветающая экспортная отрасль, в которой занято много фермеров и хозяйств.

Если в эту страну приходит беда - пандемия или кризис, люди знают о том, что происходит. Им не врут, от них не скрывают реальные цифры умерших и заболевших. Их здоровьем не торгуют, не обменивают его на возможность задержаться в президентском кресле подольше, а вместе делают все чтобы спасти своих родных и близких.

Выборы в этой стране - ПРАЗДНИК, а не подделка. Президенты здесь сменяются, а не правят всю жизнь, богатея, пока народ живет в бедности.

В этой стране мы никогда не жили. Эту страну мы можем ПОТЕРЯТЬ НАВСЕГДА. Давайте все вместе не допустим этого. Нас большинство. Приходите 9 августа на выборы и голосуйте за меня, Светлану Тихановскую. Я простой человек, простая беларуска, женщина, мать, которая хочет и может сделать нашу жизнь такой, как мы заслуживаем. Давайте вместе построим эту страну для жизни!