ОМОН задержал около 50 человек возле здания КГБ в Минске

Сотрудники ОМОН задерживают всех, кто осмелился прийти в КГБ Беларуси для подачи ходатайства об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», на данный момент уже задержаны более 50 человек. Задерживают даже тех, кото оказался в кафе рядом со зданием КГБ.

В числе задержанных оказались не менее 13 журналистов tut.by, Белсата, ТАСС, БелаПАН, Reuters. Почти всех позже выпустили на свободу.

Сегодня в 16 часов координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова с командой подала в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Она попросила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико.

Когда Колесникова ушла, ОМОН предупредил, что если люди просто стоят у приемной, то это будет считаться несанкционированным митингом. В ответ люди показали распечатанные ходатайства.

Около 17 часов к приемной КГБ подъехали два микроавтобуса и задержали всех, кто хотел подать заявление на поручительство за Виктора Бабарико. Корреспондент Радио Свабода передает, что задерживали даже посетителей кафе рядом со зданием КГБ.

Правозащитники говорят, что со всех берут объяснения и выпускают. Как сообщил один из задержанных, в одном автозавке после задержания возле КГБ оказались пять женщин и 13 мужчин. В РУВД Московского и Октябрьского РУВД (8 и 18 соответственно) всех задержанных было 26 человек, но их даже не опрашивали и отпустили без составления протоколов.

Всех задержанных, которые были в РУВД Ленинского района Минска, выпустили. 8 человек были задержаны сотрудниками ОМОНа на улице возле КГБ, 15 — в здании КГБ.

Очень интересен рассказ одного из задержанных о креативном подходе чекистов.