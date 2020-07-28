Колесникова подала ходатайство в КГБ об изменении меры пресечения Бабарико

Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова подала в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Виктора Бабарико, заявив о готовности стать его поручителем.

«Никто не может быть признан виновным без приговора. Это право гарантировано нам Конституцией. Это называется презумпция невиновности. Мы считаем Виктора Бабарико невиновным. Но еще более неприемлемое решение — это заключение его под стражу. И мы будем продолжать бороться с такой мерой всеми законными способами», — заявила вчера Колесникова и призвала граждан присоединиться к этой акции.

Сегодня возле здания КГБ перед подачи ходатайства были задержаны несколько журналистов, которые пришли освещать это событие. Для проверки документов правоохранители задержали Екатерину Андрееву, Галину Абакунчик («Белсат»), Елену Толкачеву (Tut.by), Андрея Селицкого, Анастасию Каханович, Максима Горченка, Наталью Абложей, Таню Капитонову.