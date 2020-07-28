Тихановская исключила из списка доверенных лиц скандального активиста Саляника

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с официальным видеообращением и извинилась перед избирателями за слова гродненского активиста Саляника. Она заявила, что исключает его из списка доверенных лиц.

«Николай Васильевич Саляник, находясь в экстремальных психологических условиях в последние недели, не справился с эмоциями и высказал недопустимые сравнения. Я прошу прощения у всех, кого задели слова моего доверенного лица. Это недопустимо», — заявила Светлана Тихановская.

На пикете в Гродно 26 июля Николай Саляник выразил восхищение ситуацией в Германии 1930-х, когда Гитлеру удалось «поднять дух нации». Он привел его в пример как «сильного лидера нации, который многое сделал для объединения немцев». Это присутствующим не понравилось, люди стали просить организаторов забрать у мужчины микрофон, а также кричать: «Позор, позор!».