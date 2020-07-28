Лукашенко показали разгон протестующих с помощью водомета

Лукашенко сегодня посетил войсковую часть 3214, где ознакомился с образцами военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

В части Лукашенко показали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

Лукашенко рассказал, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами.

"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", — сказал Лукашенко.