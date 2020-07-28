Канопацкая призналась, что Тихановская испортила сценарий переизбрания Лукашенко

Кандидат в президент Анна Канопацкая фактически признала, что популярность и уровень поддержки кандидата в президенты Светланы Тихановской испортили сценарий переизбрания Лукашенко на 6-й срок и ее, Канопацкой, важную роль в этом переизбрании.

Очередной пост Канопацкой в facebook заметили лишь только потому, что экс-депутат нижней палаты парламента опустилась до угроз в адрес Тихановской.

«Мой выбор, в отличие от вас, был осознанным, а не вынужденным. И потому я была готова к давлению на меня как со стороны власти, так и со стороны ваших сторонников, помощников, активистов, к массовому шельмованию всего, что связано со мной и моей предвыборной кампанией, угрозам в адрес меня, членов моей команды и моих детей. Даже публичные требования сняться в вашу пользу с заявлением о моем низком рейтинге я перенесла спокойно», - пишет Канопацкая.

«…сейчас вами предпринята попытка лишить меня возможности продолжить избирательную кампанию руками ЦИК по ложным обвинениям», - отмечает Канопацкая, говоря о недавней дискуссии, нарушил ли ЦИК РБ законодательство, регистрируя Канопацкую, которая, как утверждается, 2 года жила в Германии. Одним из требований к кандидату является обязательное проживание на территории Беларуси в течение 10 лет перед выборами.

«Более 20 лет я шла к этой кампании, вопреки всем обстоятельствам, шла к возможности осуществить мирные преобразования в нашей стране, направить Беларусь на путь европейской интеграции. И сейчас на этом пути оказалась вы, с вашими маргинальными идеями, имеющими целью разрушить систему государственного управления в нашей стране, с желанием исключить меня из избирательного процесса по ложным обвинениям», - сетует Канопацкая.

«Теперь не обессудьте, вы вышли на мое, юридическое поле, и я буду отвечать сообразно. В отличие от вас, от примкнувших к вам руководителей штабов незарегистрированных кандидатов и самих этих горе-кандидатов, я действую публично и от своего имени», - пригрозила экс-депутат.