Тихановская подала заявление на выступление в парламенте 3 августа

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская направила обращение в парламент с просьбой выступить на совместном заседании внеочередной сессии двух палат парламента Беларуси, которое пройдет 3 августа 2020 года.

Как сообщалось внеочередная сессия парламента была созвана указом №294 от 24 июля 2020 года. 3 августа Лукашенко намерен обратиться с посланием к парламенту и народу.

В заявлении Тихановская ссылается на статью 74 Избирательного Кодекса, согласно которой все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях.

«Для обращения с посланием мог быть выбран любой день до регистрации Лукашенко в качестве кандидата в президенты или любой день после проведения президентских выборов (до инаугурации избранного на выборах президента). Однако для созыва внеочередной сессии выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования», - говорится в заявлении.

"Прошу пригласить меня, кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую, для выступления на заседании внеочередной сессии Национального собрания Республики Беларусь; предоставить мне (...) возможность освещения своей предвыборной программы на теле- и радиоканалах в том же объеме и в то же время, что и Александру Лукашенко, для освещения его послания", - говорится в заявлении.

В качестве аргумента Тихановская также приводит цитату Лукашенко от 25 апреля 2020 года.

"Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание, расширить его, сделать более стратегическим, с программой нынешнего президента… обычно послание включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой президента, то будет возможность "заглянуть за горизонт" на всю предстоящую пятилетку. Думаю, и другие кандидаты так поступят", - заявил Лукашенко.