Последнее обновление: 27.07.2020 22:22

Штаб Бабарико призвал сторонников стать поручителями по изменению ему меры пресечения

Представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала "всех неравнодушных" выступить поручителями экс-банкира и его сына Эдуарда, находящихся в настоящее время в СИЗО КГБ по обвинению в ряде экономических преступлений, для изменения им меры пресечения.

"Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения", - сказала Колесникова в ходе стрима в понедельник.

Она уточнила, что для этого необходимо заполнить соответствующее заявление и отнести его в Комитет госбезопасности, передает Интерфакс-Запад.

Сама Колесникова намерена отнести свое поручительство в КГБ во вторник. "Если вдруг нас будет много – займите, пожалуйста, очередь. Я буду вам очень благодарна", - заметила она.

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