Лукашенко продолжает накалять обстановку в стране

Участившиеся во время избирательной кампании поездки Лукашенко в воинские части уже вызывают тревогу и настороженность не только у населения Беларуси, особенно у той части, которая ратует за перемены. Так, международная правозащитная организация Amnesty International начала сбор подписей под петицией к министру внутренних дел Беларуси Юрию Караеву с требованием прекратить применять насилие к мирным демонстрантам и журналистам.

Ситуация усугубляется тем, что все эти посещения звучат на фоне заявлений Лукашенко о возможном повторении Майдана, о неких силах, стремящихся растоптать, расколоть и ликвидировать независимую страну. Масла в огонь подлило в огонь и недавнее заявление главы Совбеза РБ о готовности армии подавлять беспорядки.

Но ни всеобщая встревоженность, ни прямые обращения конкурентов Лукашенко по избирательной кампании с призывами прекратить подобные вербальные провокации и нагнетание истерии о возможности силового исхода выборов не оказывают желанного воздействия на белорусского правителя.

Скорее, всё работает наоборот: чем больше разговоров и комментариев на эту тему в обществе, тем активнее Лукашенко пытается нагнать страх расправы над любыми попытками опротестовать результаты выборов 9 августа. Белорусскому правителю нужна поддержка людей с оружием и он ее пытается заполучить любой ценой.

«Газ, Камни, Вулкан… Это названия команд для бойцов внутренних войск, которые будут принимать участие в разгоне демонстраций. Номера частей: 3214, 5448, 3310. Общая их численность, которая будет привлечена на 9-10 августа: 2000-2500 бойцов, часть идёт в сознательный отказ, но командиры продолжают работу», - пишет тг-канал Шпиц Первого (https://t.me/spitzfirst).

Сегодня, 28 июля, Лукашенко посетил войсковую часть 3214 – бригаду спецназа внутренних войск. Там он ознакомился с образцами военной техники внутренних войск и ОМОН ГУВД Мингорисполкома, затем ему показали тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

Говоря понятным языком, Лукашенко своими глазами увидел, как и чем ОМОН будет разгонять протестующих 9 и/или 23 августа 2020 года. Он рассказал, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами. И отдал приказ: никому не позволено пинать ногами "ребят".

"Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду", — сказал Лукашенко, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Чтобы у военнослужащих в/ч 3214 не возникало вопросов, зачем и почему они так жестко будут разгонять своих сограждан, для них на территории части недавно построили общежитие семейного типа.

«Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо ж будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие", - также пообещал Лукашенко.

"Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет многодетным, военнослужащим. И что останется - государственным служащим. Если мы, конечно, хотим их поддержать и получить от них определенный эффект и отдачу. Поэтому будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже", - добавил белорусский правитель.