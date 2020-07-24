Последнее обновление: 24.07.2020 23:11

ЦИК РБ не будет отменять ограничение по числу наблюдателей

ЦИК Беларуси не намерен отменять свое же решение, ограничивающее число наблюдателей на избирательном участке.

Об этом говорится в ответе ЦИК на массовые обращения граждан. Как сообщалось, ЦИК ввел ограничение в 5 наблюдателей на участке, сославшись на пандемию коронавируса.

«Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются», - говорится в ответе ЦИК РБ

Вместе с тем, ЦИК не будет ограничивать допуск на участки доверенным лицам кандидатов.

«Наблюдателями от кандидата являются только его доверенные лица. Ограничение на них не распространяется, и в помещениях комиссий и помещениях для голосования вправе присутствовать по одному доверенному лицу от каждого кандидата», - говорится в ответе.

ЦИК также считает, что для удовлетворения требований о введении дополнительных правил осуществления наблюдения за голосованием и подсчетом голосов не имеется правовых оснований.

«Конституционных оснований для требуемого некоторыми заявителями переноса выборов не имеется», - подчеркивает ЦИК в своем ответе.

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