Возможный опрос Gallup: 65,4% белорусов выбирают Тихановскую

В сети появились результаты «возможного» опроса общественного мнения, который с 15 по 19 июля провела методом телефонного опроса американская Gallup.

В рамках опроса всем респондентам был задан один вопрос: «За кого вы планируете проголосовать на президентских выборах 9 августа?».

Готовность отдать свои голоса за Светлану Тихановскую высказали 65,4% опрошенных. Поддержка Лукашенко составила 8,4%. Сергей Черечень получил поддержку в 9,1%, в то время как Андрей Дмитриев набрал 1,2%, Анна Канопацкая - 0,4 %.

Слабым звеном в команде сторонников перемен остается еще один кандидат - «Не определился». Таких, согласно опросу, пока много – 15,5%

В возможном опросе принимали участие граждане Беларуси в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки - 2200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.