Встреча Тихановской с избирателями в Витебске собрала 5-8 тыс. человек

На встречу с кандидатом в президенты Светланой Тихановской в Витебске пришли по разным оценкам от 5-ти до 8-ми тысяч человек.

Тихановскую, Колесникову и Цепкало встретили оглушительными аплодисментами. Светлана Тихановская начала свое выступление с того, что извинилась за власть, которая определила для встреч неудобные площадки.

«Мне так жаль, что нам выдали вот такие неудобные площадки, что вас очень много, но я всех не вижу. Мне очень жаль, но работаем с тем, что имеем. Я понимаю, что это сделано специально», - сказала Тихановская (цитата tut.by).

Перед приездом Тихановской некоторые горожане сетовали в соцсетях, что для встречи с ней выбрали плохое место: «Из трех парков Тихановская и ее команда выбрали самое неудачное место: ни парковки, ни места для митинга, туда неудобно добираться. Парк Мазурино — удобнее, там большие парковки, много места для общения, от центра города не дальше, чем парк Железнодорожников. На 700 метров ближе, но проблем больше».