Около тысячи жителей Глубокого пришли на встречу Тихановской

Встреча кандидата в президенты Светланы Тихановской с избирателя в Глубоком собрала около 1 тыс. человек. Такую оценку участников мероприятия дает tut.by. Население райцентра составляет примерно 18 тыс. человек.

Люди начали приходить еще до появления Тихановской, Цепкало и Колесниковой. На площади несмотря на середину буднего дня постепенно собрались примерно 1000 человек.

«Такого многочисленного митинга Глубокое и не припомнит», - сказал один пришедших на митинг граждан. Ради встречи люди приехали из соседних городов: Браслава, Постав, Миор, Шарковщины, Докшиц.

Не всем даже хватило места на площади возле супермаркета, и часть горожан стояла на другой стороне улицы.