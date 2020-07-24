Последнее обновление: 24.07.2020 17:50

Около тысячи жителей Глубокого пришли на встречу Тихановской

Встреча кандидата в президенты Светланы Тихановской с избирателя в Глубоком собрала около 1 тыс. человек. Такую оценку участников мероприятия дает tut.by. Население райцентра составляет примерно 18 тыс. человек.

Люди начали приходить еще до появления Тихановской, Цепкало и Колесниковой. На площади несмотря на середину буднего дня постепенно собрались примерно 1000 человек.

«Такого многочисленного митинга Глубокое и не припомнит», - сказал один пришедших на митинг граждан. Ради встречи люди приехали из соседних городов: Браслава, Постав, Миор, Шарковщины, Докшиц.

Не всем даже хватило места на площади возле супермаркета, и часть горожан стояла на другой стороне улицы.

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