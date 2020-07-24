Штаб Тихановской собрал разрешенную законодательством сумму

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской прекратил сбор средств на избирательную кампанию, сообщил тг-канал штаба Виктора Бабарико.

«Сбор средств в Избирательный фонд Светланы Тихановской останавливается, сумма почти собрана», - говорится в сообщении. - «Спасибо огромное всем, кто его пополнял! Каждый ваш вклад сейчас очень важен. Вы сами видите, как шаг за шагом мы вместе собираем новую страну»

Размер избирательного фонда кандидата не должен превышать 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей).