Последнее обновление: 24.07.2020 16:52

Более 230 тыс. белорусов зарегистрировались на платформе «Голос»

Уже более 230 тыс. избирателей зарегистрировались в онлайн-платформе "Голос", предназначенной для защиты голосов белорусов на выборах 9 августа 2020 года.

Платформа была разработана при поддержке инициативы «Честные люди» и анонсирована 23 июля на встрече кандидата в президенты Светланы Тихановской со своими избирателями.

Платформа предполагает использование мессенджеров Telegram и Viber и требует от избирателя определенных действий.

- прямо сейчас отправить свой выбор в чат-бот в Telegram или Viber
- прийти на участок для голосования в день выборов
- заполнить бюллетень, выданный комиссией
- сфотографировать бюллетень в кабинке на участке
- отправить фото бюллетеня в чат-бот “Голоса” в Telegram или Viber, чтобы подтвердить свой голос.

«Платформа “Голос” не заменяет собой голосование и не является экзитполом. Избиратели сами сообщают о своем выборе», - подчеркивается на сайте платформы.

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