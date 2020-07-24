Последнее обновление: 24.07.2020 17:50

Генпрокуратура РБ опровергла заявления четы Цепкало о лишении родительских прав

Генпрокуратура Беларуси назвала недостоверной информацию, распространенную Валерием Цепкало и его супругой Вероникой о проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав.

«Эти сведения являются недостоверными», - заявила Генпрокуратура РБ.

«Представители прокуратуры не посещали школу, где обучаются дети супругов Цепкало. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», - подчеркивается в заявлении.

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