Ресторатор Прокопьев хотел бы участвовать в выборах мэра Минска

Ресторатор Вадим Прокопьев, который в настоящее время находится в Киеве, заявил о своих политических амбициях. По его словам, в случае изменения в стране политической системы, он хотел бы поучаствовать в выборах мэра Минска.

«Я думал про какие-то времена в будущем когда выборы мэра могли бы быть объявлены. Мне кажется, что у меня есть блестящие идеи, как вывести Минск в очень передовые европейские, я бы даже сказал в хорошем смысле модные, города», - сказал Прокопьев в телефонном интервью Радио Свабода.

«Я очень надеюсь, что это получится в самое ближайшее время, я имею ввиду изменение политической системы. И в случае, если действительно политическая система меняется, градоначальников будут выбирать и региональных начальников будут выбирать, а не назначать, я признаюсь, что поборолся бы за должность мэра. Мне достаточно было 5-ти лет – минчане бы не узнали город», - отметил Прокопьев.

Он призвал всех оппозиционных и альтернативных политиков объединиться ради одной цели.

«Сейчас не время выяснять отношения, не время ссориться, сейчас вообще не время вспоминать какие-то старые обиды. Сейчас нужно всем коллективно грести: кто может веслом, кто не может – крышкой от унитаза, кто может – ложкой, кто может – чайной ложкой, всем грести в одном направлении. Кто однорукий – одной рук, кто без рук – значит, кричать и командовать. Но это спортивная должна быть дисциплина. Потом все споры, потом выяснения, кто на каком фланге чем занимался и у кого что получалось. Есть одна цель. Любой, кто не понимает теперешний момент, любой, кто не гребет в этом направлении, а предается рефлексии и фатализму, он оттягивает конец этого режима. Это чудовищная позиция», - заявил Прокопьев.